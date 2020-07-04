Машину разорвало: Четверо травмированы после массового ДТП во Владимире

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Четверо человек получили травмы в результате страшной аварии во Владимире. Информацию о происшествии предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Владимирской области.

В лобовом столкновении сошлись три машины: Mercedes, а также два ВАЗа – десятой и четырнадцатой моделей. В результате происшествия повреждения получили водитель и пассажирка «десятки», водитель и пассажир иномарки. Трое пострадавших были доставлены в медучреждение. Последнего потерпевшего отпустили домой после осмотра.

Уточняется, что удар во время столкновения был очень сильным. Одну из машин разорвало пополам.