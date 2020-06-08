Машина в пропасти: трое парней погибли в ДТП в Дагестане

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7 июня трое молодых людей разбились на территории Дагестана. Они попали в жуткое ДТП в Унцукульском районе.

Виновником стал 23-летний парень, который управлял седаном ВАЗ-2106. На втором километре трассы Балахани – Майданское он потерял контроль над машиной. После этого она ушла в занос, вылетела с дорожного полотна на обочину, а затем рухнула в пропасть, упав с обрыва.

После падения автомобиль был искорежен, в нем погибли трое – 23-летний виновник ДТП, 17- и 18-летний пассажиры. Кроме того, 16-летний пассажир был госпитализирован с травмами, сообщается в Инстаграме МВД Дагестана.