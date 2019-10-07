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Машина на рельсах: В Кузбассе случилась смертельная авария

4 октября в городе Мариинске Кемеровской области произошла смертельная авария. Она унесла жизнь одного человека, а также привела к травмам еще пассажира авто.

Сообщается, что ДТП случилось на улице Пальчикова. Автомобилист, управляя минивеном Mitsubishi, во время совершения обгона потерял контроль над машиной, выехав на встречку. Автомобиль слетел в кювет, где перевернулся.

В результате случившегося 32-летний водитель получил смертельные повреждения и умер. 49-летний пассажир иномарки с травмами был госпитализирован, сообщает Газета 42.

Фото: «Регион-42»/ vk.com

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