Машина чуть не утопила владельца под Ростовом

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На территории Ростовского региона ВАЗ-2104 едва не убил собственного водителя. Момент ЧП был заснят видеокамерами.

При просмотре контента можно заметить, как владелец Жигулей двигается задним ходом. Левое заднее колесо универсала попадает в яму, автомобиль застревает и не может продолжить движение. После этого владелец выходит из машины и старается приподнять транспортное средство. Сделать это удается. Вот только последствия такого поступка очень печальные: «четверка» без шофера трогается и катится вперед, падая в ручей. При этом молодой человек пытается спасти машину от ДТП и оказывается под ней.

После падения в канаву мужчина начинает звать на помощь, и находит ее. Местные жители оперативно вытащили парня из-под «четверки». А саму машину надо будет отправлять в кузовное ателье, сообщает РЕН ТВ.