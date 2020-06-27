Суббота, 27 июня, 2020
25 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Мария Лиман спросила у фанатов, на кого она похожа

Алексей Агеев
Фото: Инстаграм Марии Лиман
- Advertisement -

Ростовская звезда Playbоу Мария Лиман решила спросить своих поклонников о том, на кого она больше похожа? Чтобы узнать ответа от фанатов, красотка выложила знойное фото в бикини на свою страничку в Инстаграме и задала вопрос: «Я вот павлин или курочка?».

На фотографии Мария позировала в темно-синем купальнике и серьгах со вставками. Кроме того, девушка продемонстрировала формы и изгибы своей фигуры.

Среди фолловеров в голосовании не было единства. Однако многие отметили, что у девушки не имеется сходства с птицами, а некоторые заметили, что у Лиман есть сходство с их будущими женами.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяВодитель грузовика переехал рабочего в Новом Уренгое
Следующая статьяДочь Успенской рассказала об алкоголизме и оскорбила Наргиз

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших на этой неделе в разных уголках Рязанской области. В результате ДТП в...
Узнать больше

В Рязани молодые парни разграбили клумбу, чтобы подарить цветы девушкам

Новости Рязани
В Рязани двое молодых людей испортили клумбу, чтобы подарить цветы девушкам. Об этом сообщается в группе Рязань Точно место,...
Узнать больше

В микрорайоне Канищево в Рязани сбили пешехода

Новости Рязани
В ночь на субботу, 27 июня, в Рязани, в микрорайоне Канищево сбили пешехода. Информация об этом появилась в группе Подслушано у Водителей...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 26 июня

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 5027. В пятницу оперативная группа регионального правительства сообщила ещё о 43 новых случаях.
Узнать больше

В Рязани начинают комплектовать группы в детские сады

Администрация
В понедельник, 29 июня, в Рязани начнётся комплектование групп в детские сады на 2020/2021 учебный год. Как сообщает сайт...
Узнать больше

Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+