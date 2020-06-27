Мария Лиман спросила у фанатов, на кого она похожа

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Ростовская звезда Playbоу Мария Лиман решила спросить своих поклонников о том, на кого она больше похожа? Чтобы узнать ответа от фанатов, красотка выложила знойное фото в бикини на свою страничку в Инстаграме и задала вопрос: «Я вот павлин или курочка?».

На фотографии Мария позировала в темно-синем купальнике и серьгах со вставками. Кроме того, девушка продемонстрировала формы и изгибы своей фигуры.

Среди фолловеров в голосовании не было единства. Однако многие отметили, что у девушки не имеется сходства с птицами, а некоторые заметили, что у Лиман есть сходство с их будущими женами.