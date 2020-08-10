Маргарита Грачёва, которой муж отрубил руки, готовится ко второй свадьбе

RT опубликовал большое интервью с Маргаритой Грачёвой. 11 декабря 2017 года муж Дмитрий отрубил женщине, которая собиралась с ним развестись, кисти рук. Левую руку удалось сохранить, на месте правой теперь стоит бионический протез.

После случившегося женщина нашла в себе силы, чтобы жить дальше. Её бывшего мужа приговорили в 2018 году к 14 годам колонии строго режима.

В интервью Маргарита заявила, что случившееся – часть её жизни. Теперь к произошедшему она относится спокойнее, но предпочитает говорить не об этом, а о том, как живёт сейчас, об инвалидности и о домашнем насилии.

Вернуться к нормальной жизни ей помогла поддержка родственников и близких людей. А также неизвестных людей, которые помогли не только морально, но и материально. С психологом или психиатром она не работала.

– Надеюсь, что смогла справиться сама, – сообщила Грачёва.

Маргарита отмечает, что именно благодаря собранным деньгам, она смогла сделать протез в кратчайшее время.

– От государства я получила искусственную кисть только спустя полтора года. Если бы я могла рассчитывать только на этот протез, то за полтора года беспомощности впала бы в глубочайшую депрессию, – сообщила женщина.

Маргарита рассказала, что, став инвалидом, почувствовала, что вынуждена отказаться от многих вещей. Например, она не может самостоятельно писать. А когда покупает в магазине хлеб, половина очереди оборачивается, чтобы посмотреть, как она положит его в пакет протезом.

Женщина считает, что инвалидов не надо прятать от других. Дети должны их видеть с малых лет, при этом взрослые должны им объяснять, что такие люди тоже существуют и воспринимать их как пришельцев не стоит. Также как и жалеть. Надо просто привыкать взаимодействовать.

Грачёва считает, что после случившегося с ней каких-то сдвигов в борьбе с домашним насилием в России не произошло. «Разве что обсуждать эту тему стали больше». Ей пишут девушки, страдающие от мужчин, присылают фотографии побоев.

– Всё, что я могу им сказать, так это чтобы они максимально надеялись на себя или обращались в организации, вроде «Насилию.нет», где им окажут бесплатную помощь. Поддержки со стороны государства и полиции пока нет. И что должно произойти, чтобы ситуация изменилась, я не знаю, – говорит Маргарита.

Сейчас Грачёва воспитывает двух сыновей. Вместе с детьми переехала в Санкт-Петербург. Постоянной работы у женщины нет, но она регулярно принимает участие в различных проектах. Маргарита прыгнула с парашютом, занимается дайвингом. Вместе с матерью написала книгу «Счастлива без рук».

В сентябре во второй раз собирается замуж.

– Настроение приподнятое, замуж я иду не насильно, сама этого хочу, – сообщила она. – Я жду этого события, для меня это важно. Но я бы не хотела много разговаривать на эту тему. Для меня более волнительно предстоящее 1 сентября и первый класс у старшего сына.