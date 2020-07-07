Маньяк-женоненавистник избивал матерей с детьми в Нижнекамске

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В Сети опубликованы кадры из городского парка «Семья» в Нижнекамске, где злоумышленник нападал на местных жительниц. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина бьет мать, гуляющую с детьми, ногой в спину. После того, как она упала, злоумышленник продолжает бить ее ногами. Другой жертвой стала женщина, которая пыталась убежать от незнакомца. Однако он догнал ее и принялся толкать. Большое количество проходящих мимо людей нисколько его не смущало.

Отметим, что неадекватного мужчины задержали охранники парка. Его проводили в комнату, куда после приехали полицейские. Ранее судимый 34-летний мужчина объяснил свое поведение ненавистным отношением к женщинам.