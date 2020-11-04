Маньяк пленил девушку, надел на голову пакет и изнасиловал в Ленобласти

Правоохранительные органы задержали военнослужащего, который подозревается в изнасиловании девушки на полигоне, передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, злоумышленник напал на жертву возле гаражей, надел ей пакет на голову и стал угрожать. После этого маньяк отвел девушку в лес и изнасиловал.

Затем изверг привел пленницу в подъезд, повернул спиной к себе и приказал ожидать его. В это время он поднялся на другой этаж, чтобы открыть дверь квартиры. Девушка поняла это и сбежала.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Как стало известно, его поместили в изолятор временного содержания.