Малышева назвала витамин, который убивает COVID-19

Известная телеведущая Елена Малышева назвала витамин, который помогает бороться с коронавирусом. Специалист полагает, что противостоять эпидемии поможет витамин D.
Кроме того, Малышева считает, что нехватка витамина D негативно сказывается на уязвимости человеческого организма перед COVID-19. Елена уверена, что «витамин D нужен для первичной встречи лимфоцитов» с коронавирусом. Об этом она написала в Инстаграме
Также эксперт добавила, что витамин D укрепляет кости человека, нормализует функционирование сердца и иммунной системы. Чтобы получать необходимое количество данного витамина, следует кушать селедку или треску, сообщает News.ru.
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