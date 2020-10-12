Липецкая область получит 15 новых санитарных автомобилей

13 октября Липецкая область получит 15 новых полностью оснащенных санитарных автомобилей, сообщает «Липецкмедиа».

Станциям скорой медицинской помощи вручат 7 ключей от автомобиля «ГАЗель Некст» и 8 ключей от «ГАЗ Соболь» и «УАЗ Патриот».

Власти города считают, что это позволит обеспечить повышение доступности и сокращения сроков ожидания «скорой».

— В машине будет возможность начать интенсивную терапию. Кроме того, новые автомобили обеспечат бережную транспортировку больных, безопасность и удобство медиков, а это в свою очередь позволит повысить качество медобслуживания, — говорится в сообщении.

Так, 3 машины попадут в Липецкую станцию скорой медпомощи, по две в Воловскую, Долгоруковскую, Добринскую, Тербунскую районные больницы, по одному автомобилю достанется Лев-Толстовской, Чаплыгинской, Становлянской и Задонской райбольницам.