ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники в Ярославле

Накануне на улице Кирова в Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ. Ее оценили далеко не все десантники, пишет портал «76.ru».

Сообщается, что молодой человек встал с плакатами, на одном из которых было написано «Геи тоже служат в ВДВ». Этим он привлек внимание людей в тельняшках.

По словам активиста, сначала к нему подошли двое мужчин в голубых беретах. Ему стали предъявлять претензии, и толкнули.

«Потом откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня. Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой», – рассказал он.

Житель Ярославля отметил, что он получил три удара в живот и три удара по голове. Ему также сломали очки, от которых на его лице остались две ссадины.

В МВД России по Ярославской области рассказали, что получили заявление от пострадавшего, проводится проверка.