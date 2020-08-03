ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники в Ярославле

Накануне на улице Кирова в Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ. Ее оценили далеко не все десантники, пишет портал «76.ru».
Сообщается, что молодой человек встал с плакатами, на одном из которых было написано «Геи тоже служат в ВДВ». Этим он привлек внимание людей в тельняшках.
По словам активиста, сначала к нему подошли двое мужчин в голубых беретах. Ему стали предъявлять претензии, и толкнули.
«Потом откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня. Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой», – рассказал он.
Житель Ярославля отметил, что он получил три удара в живот и три удара по голове. Ему также сломали очки, от которых на его лице остались две ссадины.
В МВД России по Ярославской области рассказали, что получили заявление от пострадавшего, проводится проверка.
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