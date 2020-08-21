Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Известная телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Турции с дочкой Машей. Она ежедневно постит в Инстаграм новые фото и приманивает внимание подписчиков. На этот раз знаменитость показала грудь и фигуру в купальнике после того, как ей сделали операцию.

Для фотографий и отдыха с дочерью Лера выбрала розовый купальник, который подчеркивает ее бюст и изящную фигуру.

«И зачем увеличивали бюст? Он и так замечательный», – заметил один подписчик.

Реклама

«Прекрасная гармоничная фигура и грудь», – подчеркнул другой фанат.

И многие фолловеры были в восторге от форм Леры Кудрявцевой. Они без сомнений написали множество комплиментов кумиру, сообщает Радио КП.