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Лада Гранта получила новый двигатель

Дочернее предприятие АвтоВАЗа «Супер-Авто» улучшило мотор для Лады Гранты. Модернизации подвергли 16-клапанный 1.8-литровый агрегат. Мощность двигателя увеличилась до 117 лошадиных сил. Крутящий момент подрос до 164 Нм.

Доработку удалось провести благодаря увеличению хода поршней. Такое улучшение не сказывается на ресурсе мотора. Основой для модернизации стал 1.6-литровый двигатель на 106 лошадиных сил. В более классном исполнении Гранта будет стоить на 35 тысяч больше.

Сперва «Супер-Авто» будет производить Гранты с 16-клапанным движком. Затем будет устанавливаться и 8-клапанный двигатель, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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