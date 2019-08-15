Кроссовер едва не протаранил кремль в Коломне

14 августа в Коломне столкнулись две иномарки. ДТП произошло примерно в 15:15 около стен Маринкиной башни в Старой Коломне. Информация об инциденте появилась на странице паблика «ДТП и ЧП Москва» ВКонтакте.

38-летняя женщина из Балашихи, управляя кроссовером Subaru Forester, стала выполнять левый поворот с улицы Гранатной на улицу Октябрьской Революции. Во время совершения маневра автоледи не пропустила двигавшийся по главной дороге Mercedes, за рулем которого был 37-летний мужчина из Луховиц. Случилось жесткое столкновение.

После удара о немецкую легковушку японский паркетник продолжил свое движение. Он выехал за пределы дорожного полотна, залетел на газон, сбил ограждения и цветочную арку, направляясь к Маринкиной башне. Столкновения со стеной кремля, к счастью, не случилось: автомашина развернулась и выехала на противоположную обочину, где тоже разнесла заборы около тротуара. После этого кроссовер остановился рядом со зданием Госадмтехнадзора. По счастливой случайности никто в результате ЧП не пострадал.