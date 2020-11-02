Критики назвали самые провальные проекты Netflix

Журналисты издания Independent назвали ТОП-20 провальных проектов Netflix.

Авторы данной статьи решились на такой шаг из-за недавно вышедшего фильма «Ребекка» и сериала «Эмили в Париже». Несмотря на далеко не лестные отзывы профессиональных критиков, фанаты все равно «проглотили» эти проекты и продолжают их защищать.

В связи с этим был составлен ТОП-20 самых провальных картин по мнению критиков.

реклама

Так, в список попали сериалы «Эмили в Париже», «Голливуд», «Космические силы», «Ненасытная», «Прочь», «Что/Если», «Марко Поло», «Цыганка», «Хемлок Гроув», «Лунатики». В рейтинг худших попали и фильмы «Ребекка», «Будка поцелуев», «Нелепая шестерка», «Молчание», «Король».