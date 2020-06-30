Вторник, 30 июня, 2020
18.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
Новости мираКультура

Кристина Асмус рассказала о подробностях развода с Харламовым

7info
- Advertisement -

Актриса Кристина Асмус сообщила, что решение о разводе с Харламовым приняла именно она. Об этом она написала у себя в инстаграме. 

Асмус подчеркнула, что в шоу Comment Out ни она, ни её супруг не участвовали, а следовательно пост о разводе не шутка.

– Решение о разводе моё, – написла Асмус. – Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. 

View this post on Instagram

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо. Всем хорошего вечера! 💋✨ . Пы сы: размер обуви 36. Ракурс-подлец ))))

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Отметим, что роман «Текст» Дмитрия Глуховского, по которому затем был снят одноимённый фильм, вышел в свет в июне 2017 года.

Асмус к возможному разводу вполне спокойно. В одном из следующих постов она сфотографировалась в спортивном костюме и написала: «Так, скоро разведёнка, надо бы в форму себя привести».

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Предыдущая статьяВ Шиловском районе автомобиль улетел в кювет: пострадали четыре человека
Следующая статьяВ блогосфере высмеяли логотип BMW с гей-символикой

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В рязанском Минобре дали комментарий по поводу «дистанционки» с 1 сентября

Новости Рязани
Министерство образования Рязанской области прокомментировало слухи о дистанционном обучении с 1 сентября. Вопрос об этом на странице губернатора Николая Любимова задала пользовательница...
Узнать больше

В рязанском селе автомобиль сбил 4-летнюю девочку

Новости Рязани
В понедельник, 29 июня, в 19.15 в селе Красное Сапожковского района машина сбила ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Узнать больше

В Шиловском районе автомобиль улетел в кювет: пострадали четыре человека

Новости Рязани
Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Названа дата начала нового учебного года в России

Новости мира
Как только в России завершился учебный год, начались споры и слухи о том, выйдут ли дети в школы 1 сентября. Сомнения родителей...
Узнать больше

Из-за коронавируса изменился порядок зачисления в детские сады

Администрация
Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. В настоящее время...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+