Кристина Асмус рассказала о подробностях развода с Харламовым

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Актриса Кристина Асмус сообщила, что решение о разводе с Харламовым приняла именно она. Об этом она написала у себя в инстаграме.

Асмус подчеркнула, что в шоу Comment Out ни она, ни её супруг не участвовали, а следовательно пост о разводе не шутка.

– Решение о разводе моё, – написла Асмус. – Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим.

Отметим, что роман «Текст» Дмитрия Глуховского, по которому затем был снят одноимённый фильм, вышел в свет в июне 2017 года.

Асмус к возможному разводу вполне спокойно. В одном из следующих постов она сфотографировалась в спортивном костюме и написала: «Так, скоро разведёнка, надо бы в форму себя привести».