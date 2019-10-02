Контрабандист пойман в Екатеринбурге

На территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге был задержан контрабандист. Арестованный мужчина хотел незаконно провезти много денежных средств.

Сотрудники аэровокзала проверили задержанного и выяснили, что он хотел пронести в сумке и карманах 35 000 долларов и 57 000 узбекских сумов. Декларацию для перевозки такой суммы денег мужчина заполнять не стал. После этого он пошел к пункту таможенного контроля, который предназначается для людей, не перевозящих вещи, обязательные для декларирования.

В итоге мужчина был признан виновным и оплатил штраф в размере 100 000 рублей. Кроме того, у него конфисковали контрабандные деньги, сумма которых составила 2 миллиона 316 тысяч рублей, сообщает ФедералПресс.