Компания Renault выпустит новую генерацию Sandero

Сотрудники компании Dacia, которая является «близнецом» Renault тестирует новый хэтч Dacia Sandero. Фотошпионы смогли сделать несколько кадров с обновленной машиной.

Отмечается, что новый Sandero получил множество элементов от паркетника Duster текущего поколения. Например, похожи головная оптика и радиаторная решетка. Однако основные кузовные изыски скрывает плотный камцуфляж.

Но уже сообщили, что новый Sandero будет собран на базе CMF-B. Она является более комфортной. Разгонять новинку будет мотор на 1,3 литра. Его отдача составит 95 «лошадей», сообщает Фактом.ру.

Фото: Фактом.ру