Киркоров ответил обидевшимся на него из-за ролика десантникам

-

Певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников. Об этом пишет телеканал «360».

Ранее артист снялся в ролике, в котором предстал в образе бойца ВДВ. Зампредседателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев пригрозил Киркорову и назвал видео святотатством. Бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал артиста удалить ролик «для своего же блага».

Киркоров заявил, что не боится этих заявлений.

«Я актер. Я исполнял свою роль», — заявил он.

По его словам, он снялся в пародии на самого себя, а не на десантников. Он призвал предъявлять претензии режиссерам видео и организаторам съемок.

«Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!» — возмутился Киркоров.