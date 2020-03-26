КАСКО может подорожать в РФ уже в 2020 году

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Страхование типа КАСКО может стать еще более дорогим в России уже в текущем году. Это может случиться из-за снижения продаж новых машин и роста страховых выплат.

Как сообщает Speedme, работники страховых агентств столкнулись с проблемой роста страховых выплат и увеличением цены на привлечение новых клиентов. На российском авторынке сильно снизился спрос на новые авто. Плюс ко всему, средняя премия по КАСКО постоянно снижается, однако 2020 год будет самым печальным для страховых компаний.

Напомним, что именно КАСКО помогают страховщикам зарабатывать. Поэтому агентства борются за клиентов.