КАСКО может подорожать в РФ уже в 2020 году

Алексей Агеев
Новости мира

Мужчина готовил теракт из-за COVID-19: его ликвидировали

Сотрудник ФБР убил 36-летнего мужчину в США. Гражданин готовил теракт из-за коронавируса. Как сообщает Пятый канал, американец из города...
Узнать больше
Новости мира

Девушка в противогазе и чулках прошлась по Казани

Фото - скриншот из видео Полуголая девушка в чулках и противогазе прогулялась по Казани...
Узнать больше
Новости мира

В Москве мужчина обстрелял из пистолета свою гостью

23-летнюю девушку доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц после того, как она пришла в гости к приятелю 23 марта. У...
Узнать больше
Новости мира

Коты подрались через окно и насмешили пользователей Сети

Коты провели «бесконтактный» бой и были засняты на видео. Контент выложили в Сеть, где он стал резонансным и рассмешил пользователей.
Узнать больше
Новости мира

Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше

«Ростелеком» отмечает стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на...
Узнать больше
-

Страхование типа КАСКО может стать еще более дорогим в России уже в текущем году. Это может случиться из-за снижения продаж новых машин и роста страховых выплат.

Как сообщает Speedme, работники страховых агентств столкнулись с проблемой роста страховых выплат и увеличением цены на привлечение новых клиентов. На российском авторынке сильно снизился спрос на новые авто. Плюс ко всему, средняя премия по КАСКО постоянно снижается, однако 2020 год будет самым печальным для страховых компаний.

Напомним, что именно КАСКО помогают страховщикам зарабатывать. Поэтому агентства борются за клиентов.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани выписали домой первую тройню 2020 года

Новости медицины
26 марта выписали Даниила – третьего из мальчиков тройняшек, появившихся на свет в январе этого года. Об этом сообщает сайт минзжрава Рязанской области. Малыши родились...
Узнать больше

Видео с места крупного пожара в Рязани

Видео
РИА «7 новостей» публикует видео с места серьёзного пожара на Дягилевском проезде в Рязани. Запись предоставлена пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Появились подробности ДТП с переворотом автомобиля в Рязани

Новости Рязани
В аварии пострадали водитель «Ауди» и его 19-летняя пассажирка. Также травмы получила 21-летняя пассажирка «Хёндая». Медики оказали им необходимую помощь.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани выписали домой первую тройню 2020 года

Видео с места крупного пожара в Рязани

Коты подрались через окно и насмешили пользователей Сети