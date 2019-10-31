Каршеринг Яндекс.Драйв открыл междугородние тарифы

Фирма по аренде автомобилей Яндекс.Драйв предложила междугородние тарифы. Теперь клиенты каршеринга могут взять машину в прокат и передвигаться на ней между столицей и Петербургом, а также между столицей и Казанью.

Однако надо заметить, что совершать такие междугородние переезды возможно только выбрав грузовые фургоны из филтра «Груз» или пассажирские микроавтобусы с фильтром «Шаттл». Согласно тарифу «Межгород», водитель может арендовать автомобиль в одном городе и закончить ее использование в другом.

В тариф включили несколько сотен километров и свыше 10 часов. Также в тариф входит и проезд по платным автодорогам. Так, маршрут из Москвы в Северную столицу будет стоить около 8 тысяч рублей, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю