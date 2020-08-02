Кардиолог рассказала, какие витамины пить после COVID-19

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка рассказала, что заразившимся или переболевшим коронавирусной инфекцией людям стоит пить витамины.

Кроме того, эксперт посоветовала сразу же обращаться к врачам, если чувствуется недомогание. По словам специалисты, схемы лечения уже проверены, поэтому, скорее всего, надо будет лечиться дома и соблюдать самоизоляцию.

«Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий минимальный», – объяснила врач.

Рыбка призвала витамин D и витамины группы B, если после излечения от COVID-19 будет чувствоваться недомогание. Кроме того, нужно соблюдать режим, а также правильно питаться и гулять, сообщает МК.