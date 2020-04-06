Кардиолог назвал бюджетное средство для укрепления иммунитета

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Кардиолог назвал недорогое средство, которое поможет россиянам укрепить иммунитет во время нашествия эпидемии. Для этого идеально подойдет прополис.

По словам специалиста, данный продукт стимулирует работу иммунной системы, а также снижает подверженность организма заболеванию COVID-19. Кроме того, прополис помогает побороть вирус, сообщает Лента.

Настойка прополиса продается в аптеках, хотя можно сделать ее и своими руками. Сперва нужно натереть прополис на терке, затем залить медспиртом в 70 градусов или водкой, а после этого дать настояться. В итоге получится настойка концентрацией 10-20 процентов.

При этом Хорошев предупредил, что перед применением настойки нужно консультироваться с доктором или как минимум прочесть инструкцию.

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