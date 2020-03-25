Камазист бросил машину, чтобы догнать подрезавшего его водителя

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В Татарстане водитель грузовика «КамАЗ» бросился в погоню за внедорожником, который подрезал его.

Случай произошел на проспекте Амирхана. В распоряжении издания «Вечерняя Казань» оказался видеоролик, который содержит весь инцидент. При просмотре контента можно заметить, как водитель кроссовера Renault Duster подрезал КамАЗ. Шофер грузовика успевает затормозить и уйти от столкновения.

Нарушивший ПДД водитель уезжает с места инцидента. Владелец КамАЗа же, остановившись, выбегает из кабины и мчится вслед своему обидчику. Однако, как сообщается в соцсетях, мужчина не смог догнать водителя «Дастера».

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