На главную Новости мира Калужанин нокаутировал продавщицу ради выпивки
Новости мираПроисшествия

Калужанин нокаутировал продавщицу ради выпивки

41-летнего жителя Калужской области будут судить за совершение грабежа. Мужчина избил продавщицу одного из магазинов, чтобы завладеть спиртным.

Инцидент случился в Боровском районе. Пьяный гражданин зашел в магазин и попросил продавца дать ему водку в долг, так как у него не было денежных средств. Женщина отказала клиенту. Из-за этого он рассердился, ударил продавщицу кулаком, после чего потерпевшая упала. Злоумышленник забрал с прилавка два стакана с алкоголем и скрылся, бросив угрозу в адрес нокаутированной женщины.

Пострадавшая сообщила о ЧП полицейским. Стражи порядка оперативно сработали и задержали преступника. Теперь его ждет суд, сообщают Калужские губернские ведомости.

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель Подмосковья убил приятеля, сломав ему шею

Школьникам расширят скидки для проезда в поездах

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%