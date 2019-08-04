Калужанин нокаутировал продавщицу ради выпивки

41-летнего жителя Калужской области будут судить за совершение грабежа. Мужчина избил продавщицу одного из магазинов, чтобы завладеть спиртным.

Инцидент случился в Боровском районе. Пьяный гражданин зашел в магазин и попросил продавца дать ему водку в долг, так как у него не было денежных средств. Женщина отказала клиенту. Из-за этого он рассердился, ударил продавщицу кулаком, после чего потерпевшая упала. Злоумышленник забрал с прилавка два стакана с алкоголем и скрылся, бросив угрозу в адрес нокаутированной женщины.

Пострадавшая сообщила о ЧП полицейским. Стражи порядка оперативно сработали и задержали преступника. Теперь его ждет суд, сообщают Калужские губернские ведомости.