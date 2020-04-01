Как избавиться от перекусов и есть меньше в карантине

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Что же происходит, когда мы едим инстинктивно то, что могли вообще не есть. Давайте разберёмся.

Прежде всего это переедание. Мы не ощущаем и не понимаем вкус, следовательно, нет никакого смысла наполнять свой организм лишней едой. Когда нет наслаждения от еды, начинаешь искать добавки. Поэтому это безвыходное положение провоцирует к перееданию и, соответственно, приводит к проблемам с желудком и сердцем.

Советы диетологов помогают нам изучить свой организм и питаться правильно.

Берите в магазинах маленькие упаковки с продуктами

Покупайте маленькие упаковки, когда знаешь за собой проблему, что не можешь удержаться и съедаешь всё сразу. И цель не заставит себя ждать.

Используйте тарелки маленького размера

Приобретите посуду меньшего размера, чем использовали обычно. Заветы Ленина о том, что нужно доедать порцию до конца, неискоренимы, поэтому будет лучше, если и порция уменьшится.

Найдите замену

Хрустящие чипсы можно заменить здоровым питанием. Это могут быть крекеры или чипсы из морской капусты. Острые продукты также можно заменить менее калорийными.

Самое вкусное убери с глаз

Уберите пакет с самой вкусной и калорийной едой в шкафу на самую высокую полку, чтобы она не попадалась вам на глаза. И тянуться за ней потом совсем не захочется. Это очень эффективный способ. Из открытой ёмкости с конфетами люди съедают в 2,2 раза больше, чем из ёмкости с крышкой, как показало исследование.

Не торопитесь, когда едите

Значит у желудка будет время для принятия еды и дать сигнал мозгу о насыщении. Исследование с участием 60 тысяч человек показало, что люди, которые едят со средней скоростью на 29% менее склонны к полноте, чем те, кто всегда торопится. А тот, кто любит есть медленно, то этот риск на 42% ниже.

Проверь, точно ли вы голодны

Привычка есть, как попало, мешает правильно оценивать голод. Поставь ему оценку от 1 до 10, где 1 — нет чувства голода, 10 — он очень сильный и ему нельзя противостоять. Со временем вы научитесь делать это быстро и поступать в соответствии с потребностями.

Не ешь перед телевизором

Не совмещайте еду с просмотром телевизора или работой на компьютере, даже если это перекус. Чувствуйте еду, прожевывайте и тогда ощутите насыщение и получите удовольствие.

По материалам cosmo.ru