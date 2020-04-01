Как избавиться от перекусов и есть меньше в карантине

Что же происходит, когда мы едим инстинктивно то, что могли вообще не есть. Давайте разберёмся.
Прежде всего это переедание. Мы не ощущаем и не понимаем вкус, следовательно, нет никакого смысла наполнять свой организм лишней едой. Когда нет наслаждения от еды, начинаешь искать добавки. Поэтому это безвыходное положение провоцирует к перееданию и, соответственно, приводит к проблемам с желудком и сердцем.
Советы диетологов помогают нам изучить свой организм и питаться правильно.
Берите в магазинах маленькие упаковки с продуктами
Покупайте маленькие упаковки, когда знаешь за собой проблему, что не можешь удержаться и съедаешь всё сразу. И цель не заставит себя ждать.
Используйте тарелки маленького размера
Приобретите посуду меньшего размера, чем использовали обычно. Заветы Ленина о том, что нужно доедать порцию до конца, неискоренимы, поэтому будет лучше, если и порция уменьшится.
Найдите замену
Хрустящие чипсы можно заменить здоровым питанием. Это могут быть крекеры или чипсы из морской капусты. Острые продукты также можно заменить менее калорийными.
Самое вкусное убери с глаз
Уберите пакет с самой вкусной и калорийной едой в шкафу на самую высокую полку, чтобы она не попадалась вам на глаза. И тянуться за ней потом совсем не захочется. Это очень эффективный способ. Из открытой ёмкости с конфетами люди съедают в 2,2 раза больше, чем из ёмкости с крышкой, как показало исследование.
Не торопитесь, когда едите
Значит у желудка будет время для принятия еды и дать сигнал мозгу о насыщении. Исследование с участием 60 тысяч человек показало, что люди, которые едят со средней скоростью на 29% менее склонны к полноте, чем те, кто всегда торопится. А тот, кто любит есть медленно, то этот риск на 42% ниже.
Проверь, точно ли вы голодны
Привычка есть, как попало, мешает правильно оценивать голод. Поставь ему оценку от 1 до 10, где 1 — нет чувства голода, 10 — он очень сильный и ему нельзя противостоять. Со временем вы научитесь делать это быстро и поступать в соответствии с потребностями.
Не ешь перед телевизором
Не совмещайте еду с просмотром телевизора или работой на компьютере, даже если это перекус. Чувствуйте еду, прожевывайте и тогда ощутите насыщение и получите удовольствие.
По материалам cosmo.ru