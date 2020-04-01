Как избавиться от перекусов и есть меньше в карантине

Юлия Кирьянова
Новости мира

Рэпер Джиган еще раз нарушил карантин после приезда из США

Рэпер Джиган, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов в Российскую Федерацию, снова нарушает режим карантина. Об этом стало известно благодаря публикации артиста в...
Узнать больше
В этот день

Родился Алексей Булдаков

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Алексей Иванович Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского...
Узнать больше
Новости мира

В Сети показали на видео, как поезд протаранил машину в Петербурге

Поезд снес иномарку на переезде в Ленинградской области. Видео момента ДТП оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре...
Узнать больше
Новости мира

Большинство новых заболевших в Москве – молодые люди от 18 до 40 лет

В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса. Об этом сообщили в...
Узнать больше
Новости мира

Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым

Сегодня, в 12.00 в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе министерства просвещения состоится выступление министра Просвещения Сергея Кравцова. Как построить день с пользой для себя...
Узнать больше
-

 Что же происходит, когда мы едим инстинктивно то, что могли вообще не есть. Давайте разберёмся.

Прежде всего это переедание. Мы не ощущаем и не понимаем вкус, следовательно, нет никакого смысла наполнять свой организм лишней едой. Когда нет наслаждения от еды, начинаешь искать добавки. Поэтому это безвыходное положение провоцирует к перееданию и, соответственно, приводит к проблемам с желудком и сердцем.

Советы диетологов помогают нам изучить свой организм и питаться правильно.

Берите в магазинах маленькие упаковки с продуктами

Покупайте маленькие упаковки, когда знаешь за собой проблему, что не можешь удержаться и съедаешь всё сразу. И цель не заставит себя ждать.

Используйте тарелки маленького размера

Приобретите посуду меньшего размера, чем использовали обычно. Заветы Ленина о том, что нужно доедать порцию до конца, неискоренимы, поэтому будет лучше, если и порция уменьшится.

Найдите замену

Хрустящие чипсы можно заменить здоровым питанием. Это могут быть крекеры или чипсы из морской капусты. Острые продукты также можно заменить менее калорийными.

Самое вкусное убери с глаз

Уберите пакет с самой вкусной и калорийной едой в шкафу на самую высокую полку, чтобы она не попадалась вам на глаза. И тянуться за ней потом совсем не захочется. Это очень эффективный способ. Из открытой ёмкости с конфетами люди съедают в 2,2 раза больше, чем из ёмкости с крышкой, как показало исследование.

Не торопитесь, когда едите

Значит у желудка будет время для принятия еды и дать сигнал мозгу о насыщении. Исследование с участием 60 тысяч человек показало, что люди, которые едят со средней скоростью на 29% менее склонны к полноте, чем те, кто всегда торопится. А тот, кто любит есть медленно, то этот риск на 42% ниже.

Проверь, точно ли вы голодны

Привычка есть, как попало, мешает правильно оценивать голод. Поставь ему оценку от 1 до 10, где 1 — нет чувства голода, 10 — он очень сильный и ему нельзя противостоять. Со временем вы научитесь делать это быстро и поступать в соответствии с потребностями.

Не ешь перед телевизором

Не совмещайте еду с просмотром телевизора или работой на компьютере, даже если это перекус. Чувствуйте еду, прожевывайте и тогда ощутите насыщение и получите удовольствие.

По материалам cosmo.ru

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанскую молодёжь приглашают поучаствовать в бизнес-игре «Начинающий фермер»

Новости Рязани
Российский союз сельской молодежи поможет молодым аграриям развить навыки бизнес-планирования и умение работать в команде. Участники игры «Начинающий фермер» получат экспертную оценку...
Узнать больше

В Рязанской области пропал подросток

Новости Рязани
В Рязанской области разыскивают 14-летнего Кирилла Рахимова. О мальчике ничего неизвестно с 28 марта. Об этом сообщает поисковый...
Узнать больше

Рязанцам предлагают подтянуться за Победу

Новости Рязани
Министерство спорта и министерство образования и молодёжной политики Рязанской области организовали конкурс к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области пропал подросток

Новости Рязани
В Рязанской области разыскивают 14-летнего Кирилла Рахимова. О мальчике ничего неизвестно с 28 марта. Об этом сообщает поисковый...
Узнать больше

Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов среды, 1 апреля, в Рязанской области подтверждено 4 случая коронавируса. Анализы ещё трёх человек направлены в Москву...
Узнать больше

Компания МК-Тревел отмечает сегодня день рождения

Новости Рязани
Ровно 16 лет назад в Рязани начала свою работу компания «МК-Тревел». - «МК-тревел» -  это франчайзинг крупнейшего европейского оператора, работающего по мировым стандартам. - « Мк-...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Власти рассказали, как будут следить за людьми с COVID-19 и сидящими на карантине

Рязанскую молодёжь приглашают поучаствовать в бизнес-игре «Начинающий фермер»

В Рязанской области пропал подросток