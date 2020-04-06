Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами. Об этом написал в своем Телеграм-канале.

Ранее Мишустин выступил с критикой глав российских регионов, которые начали закрывать границы своих субъектов на фоне распространения коронавируса. По его словам, они не должны брать на себя федеральные функции, пишет РИА Новости.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — написал Кадыров.

По словам политика, в республике никто не говорит о закрытии границ для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования.

«Мы заявляли и повторяем, что сделаем возможное и невозможное, чтобы обезопасить регион», – отметил политик.

Также Кадыров подчеркнул, что в Чечне своевременно подготовили больше больничных коек, медоборудования, начали санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Он заключил, что принятые в регионе меры дали результаты, позволили взять ситуацию под контроль.
Фото — ТАСС

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