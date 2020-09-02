Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь замминистра культуры республики

Во вторник, 1 сентября, Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о назначении 21-летней дочери Айшат Кадыровой на должность первого замминистра культуры республики.

В сообщении говорилось, что предложение о назначении Айшат поступило от министра культуры республики Хож-Бауди Дааева. А сам глава республики подписал указ после того, как выслушал мнение министра о новом кандидате.

По словам главы Чечни, девушка обладает богатым опытом руководства самыми сложными и масштабными проектами. Рамзан Кадыров отмечает, что Айшат, возглавляя модный дом Fridaws, не только вызывала восхищение широкой аудитории во многих странах, но и популяризировала образ чеченской женщины.

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Кроме того, глава Чечни напомнил, что его дочь в марте 2020 года получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».