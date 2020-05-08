Извозчик упал с телеги и погиб под колесами автобуса

На трассе у села Большая Таволожка в Саратовской области в ДТП погиб 78-летний мужчина. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Сообщается, что 59-летний водитель «Газели» врезался в гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении. В результате извозчик попал под колеса микроавтобуса. От полученных травм пенсионер скончался.
Также в аварии пострадала лошадь – у нее сломана нога. Выясняются обстоятельства случившегося.
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