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Новости мираПроисшествия

Изнасилованная бомжом москвичка отомстила, убив бездомного

Иван Федоров

21-летняя жительница Москвы с друзьями жестоко убила бездомного мужчину. На преступление девушка пошла после того, как ее в детстве изнасиловал бомж.

«На детской площадке на улице Трубной был обнаружен труп бездомного 52-летнего мужчины со следами жестоких побоев. При вскрытии установлено, что у мужчины серьезные повреждения внутренних органов, тупая травма живота, разрыв селезёнки и переломы ребер», – сообщает КП со ссылкой на источник в МВД.

Толпа молодых людей подбежала к сидевшему на лавочке бездомному. Они стали бить бомжа ногами и руками. Попытки закрыться и обороняться потерпевшего не спасли. Травмы, полученные во время нападения, оказались смертельными.

Правоохранители нашли нападавшую и ее компанию по горячим следам. Во время допроса 21-летняя москвичка не отрицала вины в совершении преступления и уточнила, что причиной нападения стала месть. Выяснилось, что в детстве девушку изнасиловал бомж. Она носила детскую травму при себе и решила отыграться на незнакомом человеке. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

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