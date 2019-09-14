Историк рассказал, как узнать происхождение своего рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода. Об этом сообщают «РИА Новости».

Для начала следует расспросить своих старших родственников, после чего посетить архивы, отметил Мосин.

«Есть родословные общества, там помогут, расскажут о методике исследования. Сразу скажу, путь предстоит сложный, возможно придется обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу», — добавил историк.

Также возможны сложности с расшифровкой документов из-за их старины, а также существует риск, что специалисты, которых нанимают для исследований, окажутся мошенниками.

Как отметил учёный, одним из путей образования фамилий столетия назад было наличие у человека какого-нибудь отличительного признака. Это могли быть черты характера или внешности. Не стоит забывать и о том, что каждая фамилия имеет свою индивидуальную историю.