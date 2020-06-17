Инспекторы ДПС помогли женщине родить

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Инспекторы ДПС города Ставрополя воспользовались служебным положением во благо.

История со счастливым концом случилась 6 июня. В этот день к посту ГИБДД водитель припарковался самостоятельно. К сотрудникам ДПС он обратился с нестандартной просьбой.

По словам инспектора — командира роты №2 отдельного батальона ДПС ГИБДД г. Ставрополя Геннадия Петренко мужчина был очень возбуждён. Выяснилось, что в салоне его автомобиля находится женщина, у которой началась активная родовая деятельность.

-Было принято незамедлительное решение для того, чтобы помочь в сопровождении транспортного средства с данными гражданами до ближайшего родильного дома, — сообщил сотрудник ДПС.

Роды прошли успешно. На свет появился здоровый мальчик. А полицейские настолько прониклись участием в его появлении на свет, что не оставили без внимания день выписки из роддома и подарили семье автомобильное автокресло, -пишет «Ставкрайинфо».