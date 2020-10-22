Инспектор не приняла жалобу ребенка на изнасилование, девочку убили

Возбуждено уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних в Красноярском крае. Женщину обвиняют в халатности по делу об убийстве и изнасиловании девочки, пишет «КП».

Сообщается, что за полгода до убийства 12-летняя девочка подверглась изнасилованию. Ребенок и ее родители дважды обращались в полицию, однако инспектор не приняла никаких мер, чтобы изолировать подозреваемого.

Позже девочку нашли убитой в старом колодце, закрытом сверху бетонной плитой. Перед смертью ребенок был изнасилован и избит.

По версии следствия, к обоим случаям причастен 14-летний подросток, который уже стоял на учете.