Инкассатор стал фигурантом уголовного дела после нападения на иномарку автоледи

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Инкассатор стал фигурантом уголовного дела после того, как совершил «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Он разбил чужую машину 8 мая. Инцидент случился в Липецке.

Участниками конфликта стали 47-летняя дама на Mercedes и работник инкассации. Водитель, двигаясь на своей иномарке, заехала в яму, наполненную водой. Она окатила грязью прохожего. Мужчина долго церемониться с обидчицей не стал: он в ответ подобрал кирпич с земли и кинул его в машину. В итоге сумма ущерба составила 184 869 рублей, пишет Мост.

Обиженная женщина сразу же сообщила о ЧП в полицию. Во время расследование правоохранители выяснили, что инцидент действительно произошел во дворе на улице Терешковой. Теперь разбившему иномарку инкассатору грозит тюремный срок.