Инфекционист спрогнозировал даты пика заболеваемости COVID-19 в России

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16 апреля доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев рассказал, что пик заражения коронавирусом на территории Российской Федерации будет в июне-июле. Специалисты отметил, что «идет разгар».

Кроме того, эксперт считает, что будет увеличиваться число заразившихся. Количество скончавшихся от болезни также будет расти.

Однако, как заверил инфекционист, многие эксперты уверены, что «через 1,5–2 месяца мы достигнем пика, после чего будет снижение». Об этом пишет Фонтанка.ру.