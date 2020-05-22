Инфекционист рассказал, когда жители РФ смогут снять маски

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, когда россияне смогут снять маски. Эксперт считает, что масками пользоваться придется еще длительное время, потому что они считаются эффективным средством борьбы против распространения COVID-19.
Кроме того, специалист отметил, что предпосылки к наступлению второй волны коронавируса отсутствуют. При этом она может начаться и в России, когда таковая закончится в других государствах. По предварительным прогнозам, вторая волна заболеваемости может накрыть РФ в июле-августе.
Защититься от коронавируса помогут социальная дистанция и масочный режим. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Тимакова.
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