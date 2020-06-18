Игрок РПЛ заявил, что готов «прожить» на 300 тысяч в месяц

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Российский футболист, экс-игрок клубов «Ростов» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о зарплате игроков в Российской премьер-лиге, а также заявил, что готов «прожить» на триста тысяч в месяц.

По словам Дьякова, во время нашествия пандемии COVID-19 зарплату понизили не только обычным жителям РФ, но и спортсменам, футболистам. Однако Виталий готов прожить на 300 тысяч в месяц, это его не пугает. Кроме того, защитник отметил, что большая зарплата помогает откладывать деньги, а затем основать свой бизнес, сообщает РЕН ТВ.

– Если ты не дурак, при солидной зарплате ты успеешь отложить денег, чтобы начать свой бизнес. (Матье) Фламини, например, стал миллиардером после завершения карьеры. Понятно, что легко привыкнуть к семи миллионам в месяц, но я готов и на 300 тысяч в месяц прожить, – заявил Дьяков.

Отметим, что до наступления коронавирусной инфекции заработная плата Виталия Дьякова составляла семь миллионов рублей в месяц. Во время нашествия эпидемии многие клубы снизили выплаты своим игрокам.