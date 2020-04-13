Храмы в Подмосковье закрыли для посещения

С 13 апреля в Московской области закрыли храмы для посещения. Как отмечает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, такое ограничение будет действовать как минимум до 19 апреля.
На время запретили посещать территории и здания, относящиеся к Московской епархии. Духовенство вместе с сотрудниками храмов и влонтерами будут продолжать вести богослужения.
Как сообщает РЕН ТВ, ранее патриарх Кирилл призвал россиян смотреть богослужения по телевизору, спасаясь от нашествия COVID-19 дома.
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