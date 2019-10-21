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Хозяйка космической компании пообещала миллион за НЛО

Девушка, владеющая частной космической компанией, пообещала наградить миллионом рублей того, кто докажет, что неопознанные летающие объекты (НЛО) существуют. Об этом сообщает Мэш.

Алия Прокофьева является основательницей частной космической компании «Галактика». Она искренне верит, что люди могут сделать огромный прорыв и познать в космосе гораздо больше, чем известно ныне. Она учредила спецпремию для тех, кто контактировал или сможет «познакомиться» поближе с инопланетянами.

Если вы сможете это сделать, а также сможете это подтвердить с помощью какого-либо контента, то премия вам обеспечена. Находящаяся в дружеских отношениях с Илоном Маском девушка обещала отдать талантливому исследователю 1 миллион рублей Пользователей Сети сомнительное предложение Алии рассмешило. Многие оставили свои шутливые комментарии по данному поводу.

Фото: Андрей Кленков

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