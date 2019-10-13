Хакасия: Пастухи сдали на мясо чужих лошадей

На территории Усть-Абаканского района республики Хакасии была совершена кража трех коней. Потерпевший – хозяин кобыл – заявил, что ему нанесен ущерб в размере 230 тысяч рублей.

Полицейские провели расследование и выяснили, что лошади были похищены двумя ранее судимыми гражданами 1975 и 1993 годов рождения. По предварительным данным, мужчины недавно начали работать пастухами на одной из ферм. В октябре к их стаду прибились три конские особи. Рецидивисты решили наживиться на этом и сдали чужих коней на мясо, выручив при этом 80 000 рублей.

Кроме того, правоохранители нашли место забоя животных. В итоге было заведено уголовное дело. Теперь конокрадам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает ИА Хакасия.