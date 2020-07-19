«Грибы» упали с неба на территорию Курганской области

«Грибной» град обрушился на Варгашинский район Курганской области. Необычное название осадков объясняется тем, что форма града, по словам местных жителей, напомнила им «ледяные грузди».

– В Зауралье выпал град в виде ледяных груздей. Просто чудо какое-то, – отметили пользователи соцсетей.

Фотографии града стали выкладыывать в Сеть. Как сообщает РЕН ТВ, форма льдинок действительно походит на шляпки грибов, у которых обрезана ножка.