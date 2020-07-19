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Новости мираОбществоПроисшествия

«Грибы» упали с неба на территорию Курганской области

Иван Федоров

«Грибной» град обрушился на Варгашинский район Курганской области. Необычное название осадков объясняется тем, что форма града, по словам местных жителей, напомнила им «ледяные грузди».

– В Зауралье выпал град в виде ледяных груздей. Просто чудо какое-то, – отметили пользователи соцсетей.

Фотографии града стали выкладыывать в Сеть. Как сообщает РЕН ТВ, форма льдинок действительно походит на шляпки грибов, у которых обрезана ножка.

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