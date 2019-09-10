Гражданин поджег себя у Госсовета Удмуртии

Утром 10 сентября гражданин поджег себя рядом со зданием Государственного совета Удмуртии. Сегодня в Ижевске начинается очередная сессия регионального парламента. Информация о поджоге поступила от очевидцев ЧП.

Сообщается, что с «героем» инцидента находились обгоревшие транспаранты. На них мужчина призывал спасти удмуртский этнос: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Известно, что себя поджег Альберт Разин, являющийся заслуженным деятелем Удмуртии.

Свидетели ситуации утверждают, что огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, до прибытия медиков общественник еще был жив. И.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заявил, что ожоги поразили тело Разина почти на сто процентов. По факту случившегося сейчас ведется расследование, а врачи борются за жизнь потерпевшего, сообщает ИжЛайф.

Фото: очевидцы