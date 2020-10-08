Город Липецк по решению суда получит 7 млн рублей за строительство школы на Манеже

В четверг, 8 октября, девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал подрядчику школы на Манеже в жалобе. Теперь Липецк получит 7 млн рублей, рассказывает Gorod48.
Эта история началась еще в 2017 году. Тогда между управлением строительства администрации Липецка и подрядчиком «Сталь-М» был заключен контракт на более 500 млн рублей. Согласно договору, тамбовское предприятие обязалось построить школу на Манеже и сдать объект в эксплуатацию в 2019 году.
Судебные разбирательства длились очень долго, а 8 октября девятнадцатый арбитражный суд все-таки согласился с решение первой инстанции. Теперь подрядчик обязан выплатить в бюджет Липецка неустойку и судебные расходы — всего около 7 млн рублей.
Школа на Манеже начала работу 1 сентября 2020 года. Свои двери она открыла для более 600 учеников.