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Город Липецк по решению суда получит 7 млн рублей за строительство школы на Манеже

Елена Лобанова

В четверг, 8 октября, девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал подрядчику школы на Манеже в жалобе. Теперь Липецк получит 7 млн рублей, рассказывает Gorod48. 

Эта история началась еще в 2017 году. Тогда между управлением строительства администрации Липецка и подрядчиком «Сталь-М» был заключен контракт на более 500 млн рублей. Согласно договору, тамбовское предприятие обязалось построить школу на Манеже и сдать объект в эксплуатацию в 2019 году. 

— С самого начала подрядная организация вела работы с серьезными отставанием от графика. В результате администрация расторгла контракт и обратилась в суд с просьбой взыскать неустойку за неисполнение обязательств, — говорится в сообщении.

Судебные разбирательства длились очень долго, а 8 октября девятнадцатый арбитражный суд все-таки согласился с решение первой инстанции. Теперь подрядчик обязан выплатить в бюджет Липецка неустойку и судебные расходы — всего около 7 млн рублей.  

— Несмотря на то, что сумма взыскания значительно снизилась, мы считаем решение суда объективным и не намерены его оспаривать, — заявили в администрации города. 

Школа на Манеже начала работу 1 сентября 2020 года. Свои двери она открыла для более 600 учеников. 

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