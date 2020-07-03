Годовалый ребенок погиб из-за игравшей в карты матери

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В доме на Базовской улице в Москве погибла годовалая девочка. Как пишет телеканал РЕН ТВ, к этому причастна ее мать.

Сообщается, что 23-летняя женщина решила искупать дочь в ванной. Она посадила малышку в воду и вышла покурить на кухню. Там она стала играть в карты с друзьями, совсем забыв о ребенке. В какой-то момент приятель женщины услышал, что в ванной комнате льется вода.

Мать побежала к дочери и обнаружила ее в воде без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Отметим, что женщина сейчас находится под подпиской о невыезде.