Глобальное потепление негативно влияет на успеваемость школьников

По мнению ученых, глобальное потепление негативно сказывается на успеваемости школьников, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на научный журнал «Nature Human Behavior».

Ученые проанализировали данные из 58 стран мира. Специалисты исследовали результаты тестов 144 млн школьников по математике, естественным наукам и чтению за 2000 — 2015 годы.

— В программе участвуют страны с разным уровнем дохода на душу населения и с разными климатическими условиями. В списке есть как бедные тропические страны (например, Вьетнам), так и развитые с умеренным климатом, такие, как Франция и Новая Зеландия. Что касается США, то там сведения об успеваемости были почерпнуты из ежегодного национального тестирования по математике и английскому языку, — говорится в сообщении.

Все полученные данные ученые соотнесли с показателями среднегодовой температуры в странах. Оказалось, что как только столбики термометров достигали значения 26,7°С когнитивные способности, выносливость и рабочая память школьников значительно снижались.

Специалисты уверены, что в будущем глобальное потепление только снизит успеваемость школьников в развитых странах, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению качества жизни населения.