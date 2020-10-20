Глобальное потепление негативно влияет на успеваемость школьников

По мнению ученых, глобальное потепление негативно сказывается на успеваемости школьников, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на научный журнал «Nature Human Behavior».
Ученые проанализировали данные из 58 стран мира. Специалисты исследовали результаты тестов 144 млн школьников по математике, естественным наукам и чтению за 2000 — 2015 годы.
Все полученные данные ученые соотнесли с показателями среднегодовой температуры в странах. Оказалось, что как только столбики термометров достигали значения 26,7°С когнитивные способности, выносливость и рабочая память школьников значительно снижались.
Специалисты уверены, что в будущем глобальное потепление только снизит успеваемость школьников в развитых странах, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению качества жизни населения.