Главврач Коммунарки сообщил новую информацию о пациентах с COVID-19

Алексей Агеев
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл в соцсети Facebook последние данные о заболевших коронавирусом. На данный момент в клинике лечение проходят 325 заразившихся.

При этом за сутки поступили 52 пациента. Выздоровели и выписаны 33 человека. С подтвержденным COVID-19 числится 159 граждан. В реанимационное отделение поместили 26 больных, из них 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что с 31 марта до сегодняшнего дня резко увеличилось число людей с подтвержденным коронавирусом. Ранее их насчитывалось 124, теперь уже есть 263 зараженных. Такой результат связан с тем, что ускорена работа тестирования, сообщает РГ.

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