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Главными спикерами митинга за честные выборы в Москве оказались рэперы

Главными спикерами прошедшего 10 августа в столице митинга за честные выборы оказались не политики, а музыканты. Многие участники акции на проспекте академика Сахарова признались корреспонденту «Известий», что пришли послушать своих любимых исполнителей — Face, IC3PEAK или «Кровосток».

Митинг собрал, по данным полиции, 20 тыс. человек.
Публика на проспекте собралась разношерстная: от активистов ЛГБТ до бабушки в сиреневом платке и с плакатом «Допускай».

В какой-то момент на сцене появился известный в прошлом телеведущий Леонид Парфенов. Сначала он обратился к собравшимся, а потом начал читать рэп, неловко пытаясь перефразировать строки из трека Face.

Его мотив подхватили уже популярные рэп-исполнители: сам Face, IC3PEAK и «Кровосток». Присутствующие отвлеклись от протеста и сосредоточились на концерте.

После окончания согласованной акции часть митингующих попыталась устроить шествие по центру Москвы. В итоге были задержаны 136 человек, большинство из них отпустили в тот же день, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы

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