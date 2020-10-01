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КоронавирусCOVID-19Новости мираОбщество

Главные ошибки зараженных Covid-19

Елена Лобанова
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Специалисты рассказали НСН об основных ошибках заболевших коронавирусом. 

Так, врач Александр Мясников напомнил, что если температура тела превышает 37,5 градусов, то больному лучше оставаться дома. А если появились какие-то недомогания, необходимо вызвать врача на дом. 

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заметил, что хотя основным симптомом коронавируса является потеря обоняния, все равно нужно проконсультироваться со специалистом. 

— Если вы перестали чувствовать запахи, то не стоит сразу настраивать себя на худший сценарий. Данный симптом также присущ и ОРВИ, ведь это пневмотропный вирус, поражающий дыхательную систему, — сказал специалист. 

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн напомнил, что легкие случаи коронавируса лучше лечить дома, изолировавшись от всех. А вот если у вас тяжелый случай, то необходимо обратиться к врачу. В противном случае последствия могут быть плачевными. 

— Простой человек не сможет отличить грипп от COVID-19 и ОРВИ, поэтому главная задача больного — сделать тест. Для этого необязательно ехать в больницу, можно спокойно вызвать врача на дом и провериться, не выходя из дома, — объяснил специалист.

Кроме того, испанские ученые обнаружили, что 29% испытуемых за несколько дней до основных симптомов появляется сыпь на слизистой оболочке ротовой полости.

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