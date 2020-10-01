Главные ошибки зараженных Covid-19

Специалисты рассказали НСН об основных ошибках заболевших коронавирусом.
Так, врач Александр Мясников напомнил, что если температура тела превышает 37,5 градусов, то больному лучше оставаться дома. А если появились какие-то недомогания, необходимо вызвать врача на дом.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заметил, что хотя основным симптомом коронавируса является потеря обоняния, все равно нужно проконсультироваться со специалистом.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн напомнил, что легкие случаи коронавируса лучше лечить дома, изолировавшись от всех. А вот если у вас тяжелый случай, то необходимо обратиться к врачу. В противном случае последствия могут быть плачевными.
Кроме того, испанские ученые обнаружили, что 29% испытуемых за несколько дней до основных симптомов появляется сыпь на слизистой оболочке ротовой полости.