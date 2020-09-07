Глава ВОЗ призвал людей готовиться к новой пандемии

В понедельник, 7 сентября, на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейусус сказал, что мир должен быть готовым к вспышке новой эпидемии, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора Всемирной организации здоровья, коронавирус — это не последняя пандемия в истории человечества. Вспышки болезней являются частью жизни, поэтому к следующей эпидемии мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в тот раз.

COVID-19, как отмечает Тедрос Аданом Гебрейесус, — важный урок, что здоровье является не предметом роскоши даже для тех, кто может его себе позволить, а скорее необходимостью. Глава ВОЗ призвал все страны инвестировать в общественное здравоохранение и в первичную медицинскую помощь.