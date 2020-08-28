Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: российские ученые смогли первыми разработать вакцину от коронавируса

Россия стала первой страной, которой удалось разработать и зарегистрировать эффективную и безопасную вакцину от коронавируса. Сделать это позволили сразу несколько факторов. Одним из важнейших стал огромный опыт, накопленный советскими и российскими вирусологами за годы изучения опаснейших вирусов, а также их наработки против Эболы и Ближневосточного распираторного синдрома (MERS). Дополнительным фактором, позволившим в кратчайшие сроки организовать производство вакцины Спутник V, стада поддержка Российского фонда прямых инвестиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев еще в начале эпидемии заявил, что Фонд будет аккумулировать опыт российских и зарубежных специалистов, который поможет остановить распространение болезни. При непосредственной поддержке РФПИ была разработана система экспресс-тестирования на COVID-19 под брендом EMG, запущено производство препарата Авифавир для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Фонд также уделял большое внимание разработкам вирусологов, так как еще весной стало понятно, что только массовая вакцинация позволит остановить распространение болезни по всему миру.

Специалисты РФПИ изучили больше 35 вакцин, прежде чем остановились на версии, предложенной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Как рассказал Кирилл Дмитриев, ученым из этого центра удалось предложить эффективную разработку на основе проверенной технологии, доказавшей свою безопасность в ходе многолетнего применения как в России, так и за рубежом.

Как работает первая в мире вакцина от коронавируса?

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Вакцина Спутник V основана на использовании платформы аденовирусных векторов человека. Говоря простыми словами, аденовирусный вектор – это генетически ослабленная простуда, которая используется как «транспортное средство», доставляющее в организм необходимый материал для выработки иммунитета. В случае с вакциной Спутник V – «пассажиром» является генетический материал внешней оболочки коронавируса – его шиповидных отростков, образующих «корону». При этом сам вирус в организм не попадает. Благодаря такому «такси» иммунная система получает возможность выработать необходимые антитела против коронавируса, однако риск непосредственного заражения отсутствует.

Ученые работают с аденовирусными векторами человека с 80-х годов прошлого века и за это время успели убедиться в безопасности и эффективности этой технологии. Она уже неоднократно использовалась для создания вакцин, в том числе против таких опасных заболеваний, как лихорадка Эбола и Ближневосточный респираторный синдром. Препараты на основе аденовирусных векторов человека были клинически испытаны на более чем 20 тыс. людей, по ним проведено более 250 клинических исследований и написано свыше 75 научных статей. Дополнительным свидетельством безопасности аденовирусов человека является широкое применение аденовирусных вакцин, содержащих живые аденовирусы, Армией США, где с 1971 года ими были вакцинированы более 10 млн новобранцев.

Испытания вакцины от COVID-19

Благодаря поддержке РФПИ специалистам НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, а также ряду других российских фармацевтических компаний удалось в кратчайшие сроки организовать промышленное производство вакцины, в результате клинических испытаний которой не было зарегистрировано никаких опасных побочных эффектов. Ни один доброволец не заразился коронавирусом, при этом все участники эксперимента приобрели стойкий иммунитет к нему.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о том, что с 26 августа в РФ начались пострегистрационные исследования вакцины, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Дополнительные клинические исследования Спутника V также будут проведены за рубежом.